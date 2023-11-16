迪士尼獲維權投資公司ValueAct大量入股 激勵股價漲逾3%

迪士尼 (DIS-US) 周三 (15 日) 股價漲逾 3%，係因報導稱迪士尼獲維權投資公司 ValueAct Capital 入股，且 ValueAct 已持有迪士尼「大量」股份，但目前投資細節尚未公開。

迪士尼周三上漲 3.14%，收每股 93.93 美元，為道指中表現最好的股票。ValueAct 和迪士尼均未回應媒體置評請求。

迪士尼的投資者希望該公司做出改變，因為觀看線性電視的人越來越少，但轉向串流服務的競爭激烈且成本高昂。

迪士尼先前表示，對出售某些電視資產的可能性持開放態度。根據《華爾街日報》報導，迪士尼正研議將其一些較小的電視網路納入與赫斯特的合資企業的可能性。

迪士尼電影的票房也持續令人失望。 ValueAct 也投資了 Spotify (SPOT-US)、紐約時報 (NYT-US) 等其他媒體公司，可望有更多專業知識來協助駕馭複雜的現代媒體格局。

儘管電視環境艱難，德意志銀行分析師 Bryan Kraft 研究報告寫道，迪士尼應可透過串流媒體的獲利成長來抵銷「線性娛樂網路利潤的下降」。

Kraft 指出，雖然主題樂園自 2022 年以來一直是迪士尼獲利成長的主力且持續強勁，但迪士尼正調漲其串流媒體 (即 DTC) 價格、改善成本管理、打擊帳戶共用現象，且更加積極傾向 CTV 廣告。他周三將該股目標價自 120 美元小幅下調至 115 美元，但維持對該股的「買進」評級。

根據媒體報告，ValueAct 認為迪士尼的主題樂園和消費品業務每股價值約為 80 美元。迪士尼近期計劃未來 10 年對其主題樂園、體驗和產品部門投資 600 億美元，從而推高了該業務價值。