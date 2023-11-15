欣新網將上櫃 拓展保健產品線 有意揮軍海外

電商代運營商欣新網 (2949-TW) 今 (15) 日舉辦上櫃前業績發表會，總經理黃懷恩表示，除了新品牌客戶持續成長，將開始布局保健市場，並已開設菲律賓子公司，有拓展海外的想法，營運前景成長可期，看好電商市場有很大成長空間。

欣新網由欣臨企業與新竹物流於 2013 年共同創立，為全台最大、唯一提供全整合電商營運服務商，主要業務為電子商務商品銷售和數位行銷服務，營收占比分別為 65%、35%，大型品牌客戶包括有花王、嘉安家護 (原嬌生)、亞培、嬌聯、巴黎萊雅和 New Balance 等一線日用品牌。

欣新網董事長陳德仁表示，欣新網擁有「全方位客製化解決方案」、「精準流量變現」和「最強跨界合作能力」三大競爭優勢，並可提供從行銷、通路、倉儲物流到客服的一站式電商服務，可有效減少品牌在複雜電商環境中營運成本。

另一方面，欣新網也推出「PowerSolution 解決方案」，將自行使用代營運的高效電商工具轉化成 Saas 訂閱制服務，包括「PowerAI 智能廣告投放系統」、「PowerOrder 雲端訂單管理系統」、「PowerCDP 顧客數據平台」和「PowerSecurity 電商資安幫手」，此項目服務品牌總數已逾 700 家。

據市調機構 Precedence Research 報告指出，全球零售業 AI 技術導入規模在未來 10 年將達 457.4 億美元，年均複合成長率 (CAGR) 達 18.45%，顯示有效鎖定消費者、精準廣告行銷已成發展關鍵趨勢。

欣新網前三季合併營收 30.22 億元，年增 10.69%，毛利率 11.57%，稅後純益 0.97 億元，每股純益 (EPS)4.11 元，創同期新高，前 10 月合併營收 33.85 億元，年增 9.26%，也創同期新高紀錄。