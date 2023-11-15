鉅亨速報 - Factset 最新調查：葡萄王(1707-TW)EPS預估上修至9.95元，預估目標價為175.5元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對葡萄王(1707-TW)做出2023年EPS預估：中位數由9.8元上修至9.95元，其中最高估值11.86元，最低估值9.5元，預估目標價為175.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|11.86
|11.52
|12.64
|最低值
|9.5
|10.21
|10.76
|平均值
|10.18
|10.97
|11.82
|中位數
|9.95
|11.1
|12.06
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|11,021,000
|12,160,000
|12,839,000
|最低值
|10,553,000
|11,143,000
|11,842,000
|平均值
|10,749,000
|11,779,000
|12,346,000
|中位數
|10,718,000
|11,959,000
|12,357,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|9.84
|8.81
|9.34
|9.63
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|10,391,231
|9,798,246
|9,168,195
|9,239,070
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1707/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。