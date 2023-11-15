鉅亨速報 - Factset 最新調查：和碩(4938-TW)EPS預估下修至5.61元，預估目標價為75元

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對和碩(4938-TW)做出2023年EPS預估：中位數由5.64元下修至5.61元，其中最高估值6.38元，最低估值4.24元，預估目標價為75元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|6.38
|7.16
|7.72
|最低值
|4.24
|5.89
|6.36
|平均值
|5.62
|6.57
|7.07
|中位數
|5.61
|6.61
|7.25
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|1,399,568,920
|1,460,966,170
|1,458,529,390
|最低值
|1,240,917,000
|1,258,579,000
|1,237,748,000
|平均值
|1,276,515,670
|1,336,344,970
|1,372,036,120
|中位數
|1,260,115,000
|1,327,526,000
|1,376,679,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|5.66
|7.71
|7.73
|7.4
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|1,317,599,154
|1,263,720,182
|1,399,332,906
|1,366,287,326
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4938/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。