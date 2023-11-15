鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑化(6505-TW)EPS預估上修至2.75元，預估目標價為83.3元

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對台塑化(6505-TW)做出2023年EPS預估：中位數由2.73元上修至2.75元，其中最高估值3.13元，最低估值2.24元，預估目標價為83.3元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|3.13
|4.6
|5.51
|最低值
|2.24
|1.83
|3.12
|平均值
|2.72
|3.02
|3.88
|中位數
|2.75
|3.07
|3.65
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|752,450,000
|762,839,000
|776,803,400
|最低值
|700,516,000
|691,850,000
|696,703,550
|平均值
|722,993,360
|735,493,480
|733,977,610
|中位數
|720,259,320
|744,175,000
|740,385,360
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|1.51
|5.19
|0.78
|3.86
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|848,048,496
|620,062,326
|415,281,764
|646,022,809
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6505/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。