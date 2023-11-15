「拜習會」登場前夕 新華社五論中美關係

應美國總統拜登邀請，中國國家主席習近平 11 月 14 日至 17 日赴美國舊金山舉行中美元首會晤，並應邀出席亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會。兩國元首將就事關中美關係的戰略性、全局性、方向性問題，以及事關世界和平與發展的重大問題深入溝通。

《新華社》指出，元首外交是中美關係的「指南針」和「定盤星」，中美各界和國際社會也因此對這次舊金山會晤倍加期待，期待中美關係在元首外交戰略引領下儘快回到健康穩定發展的正軌。

以下是《新華社》對中美關係的評論：

一、重返峇里島、通往舊金山

中美關係的行動路線圖很清楚，就是重返峇里島、通往舊金山，把中美元首峇里島會晤共識真正落到實處，擴大雙邊關係積極議程，減少消極議程，為舊金山會晤創造條件、排除干擾、積累成果、營造氛圍。

毫無疑問，重返峇里島、通往舊金山的路程，不會是一馬平川，不能靠「自動駕駛」。

中方希望美方在近期展現的積極姿態不是政治算計和戰術投機，做出的口頭承諾能成為具體政策和實質行動。

二、中美必須找到正確的相處之道

關於中美如何正確相處，習近平早已給出了明確答案，那就是相互尊重、和平共處、合作共贏。這三大原則，是審視中美關係半個多世紀風雲跌宕得出的重要論斷，是當今時代大國之間彼此交往的正確之道，是保證中美兩艘巨輪不偏航、不失速、不相撞的重要航標。

三、競爭對抗不符合時代潮流

中美關係如何發展，歸根到底取決於兩個大國對於彼此的認知。以合作面主導認知，雙邊關係就能朝好的方向發展；以競爭面主導認知，乃至以競爭定義全部關係，對抗性就會不斷增強，就有滑入「新冷戰」深淵的風險。

當下美方理順對華關係，關鍵是樹立正確的對華認知，走出零和博弈思維，積累擴大合作面，持續推動中美關係穩下來、好起來。

四、地球容得下中美各自發展、共同繁榮

寬廣的地球完全容得下中美各自發展、共同繁榮。中國人民和美國人民一樣，都是自尊自信自強的人民，都擁有追求美好生活的權利，兩國之間存在的共同利益應該得到重視，各自取得成功對彼此都是機遇而非威脅。

五、匯聚中美交流合作的正能量

在中美關係處於關鍵十字路口的當下，持續不斷的民間交往和人文交流合作尤顯珍貴，為兩國關係發展注入源源不斷的正能量。橫跨太平洋的航班越多、貨輪越多、遊客越多、學生學者越多，中美兩國關係發展的民意基礎就越厚實，空間就越廣闊，動力就越強勁。