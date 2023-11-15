〈陸港盤後〉美通膨降溫 中國央行MLF淨投放人民幣6,000億 港股大漲

中國 A 股市場三大指數周三（14 日）收盤齊揚，港股大漲，利多是美國通膨降溫，顯示聯準會（Fed）抑制通膨的努力進一步取得進展，且中國央行中期借貸便利（MLF）淨投放量衝上人民幣（下同） 6,000 億元。

滬指周三收盤漲 0.55% 報 3,072.83 點，深成指漲 0.72% 報 10,077.96 點，創業板指漲 0.53% 報 2,015.36 點；兩市成交額合計 9,900 億元，「北向資金」淨流入 36.26 億元。

汽車、保險，鋼鐵、有色、化工、煤炭等族群均走高，鋰電、儲能、光電類股齊漲。

香港恒生指數周三收盤勁揚 3.92%，報 18,079.0 點，恒生科技指數飆漲 4.41%，報 4,125.87 點。

美國勞工部周二公布的數據顯示，10 月消費者物價指數（CPI）月升 0％，升幅小於 9 月的 0.4%，也小於經濟學家預估的 0.1%。

經濟學家表示，最新通膨數據顯示 Fed 在抑制通膨方面進一步取得進展，12 月再度升息的機率降低，經濟「軟著陸」的機率則升高。

此外，中國央行周三表示，為維護銀行體系流動性合理充裕，對沖稅期高峰、政府債券發行繳款等短期因素的影響，並適當供應中長期基礎貨幣，當天展開 4,950 億元公開市場逆回購操作和 1.45 兆元 MLF 操作。

此次 MLF 操作規模為今年來最大，且周三有 8,500 億元 MLF 到期，淨投放總量為 6,000 億元，金額也是近七年來最高。

這也是今年以來央行連續第 11 個月超額續做 MLF。

《彭博》指出，目前北京陷入困境：既要提振國內經濟，又要避免人民幣進一步貶值。

業界人士表示，央行超額續做 MLF，可釋出增量流動性，有助於減緩流動性波動，保持銀行體系流動性合理充裕，為實體經濟帶來有力支持。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示：「當前正處於推動經濟復甦動能持續回升的關鍵階段，需要保持市場流動性合理充裕。除靈活實施逆回購操作外，大規模加量續作 MLF，有助於緩解銀行體系流動性壓力。」

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華也說：「目前，同業存單利率、國債利率中樞抬升，高於 MLF 利率，反映近期銀行體系對中長期限資金需求有所增加。近期繳稅、繳準、公開市場操作工具到期量大，政府債券發行量大，對市場流動性擾動影響較大。」