〈陸港盤後〉市場靜待美國今夜CPI A股收盤漲跌互見

中國 A 股市場三大指數周二（14 日）收盤漲跌互見，滬指漲 0.31%，投資人靜待美國即將在今晚公布的 10 月消費者物價指數（CPI）。

滬指周二收盤漲 0.31% 報 3,056.07 點，深成指漲 0.17% 報 10,005.56 點，創業板指跌 0.22% 報 2,004.81 點；兩市成交額合計人民幣 8,934 億元，「北向資金」淨流出 21.09 億元。

房地產、券商、半導體等類股走高，銀行、釀酒族群小幅上揚，煤炭、燃氣、鋼鐵等類股齊跌。

香港恒生指數周二收盤跌 0.17%，報 17,396.86 點，恒生科技指數跌 0.74%，報 3,951.75 點。

美國 10 月 CPI 將在今晚出爐。經濟學家預估，10 月 CPI 將較一年前攀升 3.3%，升幅比 9 月的 3.7% 小，核心 CPI 則持平。

Northwestern Mutual 首席股票投資組合經理人 Matt Stucky 表示，CPI 和就業數據對金融市場至關重要，因為這些數據決定了聯準會（Fed）的政策走向。Stucky 說：「市場預期 Fed 已結束升息，但若要印證這個預期，就需要通膨取得進展，且就業市場降溫。」

富國銀行宏觀策略師 Angelo Manolatos 認為，Fed 官員已經走到抗擊通膨「最後一英里」。「他們仍在因應高於目標的物價，優勢在於經濟成長超過了潛力速度。在這種背景下，鮑爾發表了更強硬的言論，警告市場不要得意忘形。 事實上，Fed 基本可以確認升息周期結束。」他說道。

芝商所 Fed watch 工具顯示，交易員預估 Fed 12 月維持利率不變的機率接近 86%。

