高盛看好A股 估明年中國GDP成長率高於IMF預測

高盛繼續給予 A 股市場「加碼」的建議，並預估在每股收益增長與估值因素催動下，明年 MSCI 中國指數和滬深 300 指數將分別上漲 12% 和 16%。

據《中證報》報導，高盛首席中國經濟學家閃輝在 2024 高盛中國宏觀經濟展望及股票市場動態媒體交流會上表示，預估 2024 年中國國內生產毛額（GDP）成長率將高於國際貨幣基金（IMF）預測。IMF 預估明年中國經濟擴張 4.6%。

高盛預測，2024 年中國消費增速將達到 6%。投資方面，在財政金融政策支持下，2024 年中國基礎建設投資增速有望加快。

此外，高盛預料 2024 年全球貿易價格將趨於穩定，中國進出口額將出現恢復性增長。

談及 A 股投資，高盛首席中國股票策略師劉勁津表示，由於中國經濟形勢改善帶動企業獲利回升、A 股估值處於歷史低點，高盛股票策略團隊維持「加碼」建議。

高盛策略團隊認為，網路、消費類股獲利增長預期良好。受全球科技強周期影響，該機構調高對「硬科技」族群的投資評級。

其實，近期多家外資機構發聲看多 A 股。

在剛剛結束的國際金融領袖投資峰會上，避險基金 Marshall Wace 投資長 Paul Marshall 指出，中國是最好的「alpha 市場」之一。

富達國際投資長 Andrew McCaffery 近日也表示，信心是中國經濟回升和確保重點行業穩定的關鍵，提振消費信心的各項措施，以及服務業的出色表現，對市場來說都是積極信號。

另外，近期多家國際金融機構紛紛上修對今年中國經濟成長預期。摩根大通將今年中國 GDP 增長預期從之前的 5% 上調至 5.2%；瑞銀從 4.8% 調高至 5.2%，德意志銀行從 5.1% 調升至 5.2%，野村控股由 4.8% 上修至 5.1%。