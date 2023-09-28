手機及汽車應用出貨量大 晶技9月營收上看11億元創今年新高

台灣頻率元件龍頭廠晶技 (3042-TW) 今 (2023) 年下半年營收展現高度爆發力，9 月出貨在汽車及手機應用大增之下，預估單月營收可望達 10.9-11 億元的水水準，仍不及去年同期營收，但已創下 2023 年單月營收新高，較上月增加 5.08% 以上。

同時，以晶技 9 月營收以 10.9 億元估算，2023 年第三季晶技營收 30.69 億元，也爲 4 個季度以來的新高，季增 6.42% 以上。

晶技 2023 年 8 月營收躍增到逾 10.37 億元，月增 10.17%，已創今年以來單月營收新高，同時，自結 8 月稅前盈餘爲 2.48 億元，也同創今年新高，月增 23.51%，年減 18%。晶技自結 2023 年前 8 月累計稅前盈餘 12.97 億元，年減 47.1%，每股稅前盈餘 4.19 元

晶技 2023 年上半年財報稅後純益 7.07 億元，年減 53.16%，每股純益 2.28 元。

晶技的 2023 年 9 月營收結構中，以汽車及手機應用的出貨量較高。主要在美系及中系手機的客戶拉貨量增加。晶技對下半年營運成長提出正面看法，預估上下半年營收比為 44% 比 56%，依此推估全年營收將達 107 億元，也爲晶技連續 4 年營收站穩百億元。