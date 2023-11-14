年底假期招聘降溫 為美國勞動力市場再添警訊

每到年底，美國企業無不積極補足假期購物旺季所需的人力缺口，但今年秋季的招聘狀況卻不如以往，這對已經浮現降溫跡象的勞動力市場來說，可能是另一項警訊。

轉職服務公司 Challenger, Gray & Christmas 數據顯示，今年秋季公開招募的季節性職缺數降至十年來最低。全美零售聯盟 (NRF) 也預估今年的季節性員工僱傭人數介於 34.5 萬至 44.5 萬人，較 2021 年的高峰減少四成。

其中，物流公司 XPO 預期今年最後一季招聘人數將與去年持平；美國郵政服務 (U.S. Postal Service) 預估招聘人數僅占去年同期的三分之一；梅西百貨 (Macy’s) 宣布，招募員工數將比去年同期減少約 3,000 人；目標百貨 (Target) 和聯合包裹 (United Parcel) 的招聘規模預估將同於去年。

今年美國企業備戰年底購物季的招聘狀況之所以不如以往，與兩項因素有關，首先是經濟學家預測消費者將在今年最後一季削減支出。NRF 預估，11 月 1 日至 12 月 31 日的假期購物支出將成長 3%-4%，根據商務部數據，這將低於去年同期的 5.4% 和 2021 年的 12.7%。

再者，零售商和物流公司已經解決疫情造成的人力不足問題，即透過延長現有兼職員工的工作時間，來滿足額外的人力需求。

美國聯邦保險信用社協會首席經濟學家 Curt Long 表示：「許多公司去年實施大規模季節性招聘，然後盡其所能留住這些員工。」

季節性招聘疲軟為勞動力市場正在放緩的跡象之一。美國本月初公布 10 月非農就業人口新增 15 萬人，僅為前一月的一半。失業率自 4 月觸及數十年低點以來，也上升約半個百分點。

勞工部數據顯示，繼去年新增超過 40 萬名員工後，倉儲和物流公司上月新增員工數較去年同期減少 2.5 萬人，零售商 10 月新增 6 萬名員工，增幅低於前兩年。截至 9 月底，兩項產業的職缺數比去年同期減少至少 15%。