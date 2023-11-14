〈貴金屬盤後〉美元小跌 支撐黃金小漲 市場關注美CPI

紐約黃金期貨周一 (13 日) 隨美元下跌而小幅收高，而投資者則關注本周將公布的美國關鍵通膨數據，該數據可能提供聯準會的利率立場的蛛絲馬跡。

12 月交割的紐約黃金期貨收盤上漲 0.6%，報每盎司 1950.20 美元。

黃金現貨價上漲 0.4%，報每盎司 1945.25 美元。

美元指數下跌 0.2%，提高黃金對海外買家的吸引力。

美國消費者物價指數 (CPI) 將於周二公布，根據路透調查，分析師預期 10 月核心 CPI 月增 0.3%，年增 4.1%。另外，周三預計公布的美國生產者物價指數 (PPI) 也是交易員關注焦點。

RJO Futures 高級市場策略師 Bob Haberkorn 表示，倘若數據顯示通膨高於預期，金價可能會回調，因為這表示再次升息的可能性上升，「但倘若數據符合預期，金價將上漲至 1950 美元以上。」

金拓新聞發佈的每週黃金調查顯示，67% 專業人士預期本周金價走跌、25% 認為本周金價上漲，剩餘 8% 預期本周金價盤整持平。專業人士包括黃金交易商，投行，期貨交易員及技術分析師。在普通投資者的投票當中，有 57% 認為本周金價將上漲，28% 認為將會下跌，15% 認為將會盤整。

根據 CME FedWatch 工具，市場預計聯準會 12 月維持利率不變的可能性為 86%。

由於中東衝突帶來的避險需求緩解，加上 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 發表鷹派言論，黃金上周跌逾 3%。

高盛報告指出，短期內投資者將視地緣政治升級程度，決定看多程度，但黃金也將面臨美國實際利率上升的阻力。

「策略而言，我們將黃金的潛在拋售視為買入機會，因為風險上升的環境有利於黃金的避險特質。」

信評機構穆迪上周五將美國債信評等展望自「穩定」下調至「負面」。

現貨白銀上漲 0.3%，至每盎司 22.29 美元。鉑金上漲 2.8%，至 863.03 美元；鈀金上漲 1.5%，至 977.58 美元，創 3 周以來最高收盤價，但仍徘徊在 5 年低點附近。