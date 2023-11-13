〈財報〉滴滴上季營收514億美元人民幣 創歷史新高

滴滴周一 (13 日) 發布 2023 年第 3 季業績。實現總收入 514 億元人民幣 (下周)，同比成長 25%，創歷史新高。其中中國出行收入 466 億元，同比增加 27%；國際業務收入 20 億元，同比增加 28%。

今年以來，滴滴已連續 3 季實現營收同比大幅成長。第 1 季和第 2 季滴滴營收分別同比成長 19.1% 和 52.6%。

滴滴第 3 季單量整體延續了前兩季的成長態勢。就出行業務來看，本季核心平台總單量達到 35.79 億單，同比成長 34%。其中中國出行總單量為 28.78 億單，同比增加 32%；國際業務總單量為 7.01 億單，同比成長 43%。以此計算，中國出行第 3 季日均單量達到 3130 萬單，突破單季歷史峰值。

出行訂單量大幅提升的同時，平台交易額也在明顯擴增，這意味著訂單均價仍保持相當水平。第 3 季滴滴核心平台總交易額 (GTV) 為 915 億元，同比成長 37%。其中中國出行總交易額 725 億元，同比成長 33%；國際業務總交易額 190 億元，同比成長 52%。

疫情管控取消後，中國出行市場再度回溫，除了日常通勤之外，用戶的旅遊出行需求也同步增加。第 3 季暑期出遊、演唱會等熱門出行場景加碼出行市場。對此，滴滴也在在緊跟市場變化，持續優化平台的精細化營運，並同步為用戶發放多重打車福利，包括「滴滴 567」、「滴滴 9 塊 9 打車」等使用者端的出行優惠活動，以及在公休日等需求高發時段透過多種途徑促進供需兩端媒合，進一步帶動出行需求成長。

此外，第 3 季財報顯示，滴滴銷售費用率從去年同期的 6.1% 下降至 5.4%; 管理費用率從去年同期的 5.5% 下降至 4.2%。這意味著滴滴的營運效率也在同步提升，並未陷入被動投入的狀態。

這樣的經營狀況下，滴滴的獲利狀態也在逐步改善。第 3 季滴滴調整後 EBITA 虧損 3 億元；其中，中國出行調整後 EBITA 獲利 15 億元。

對於現金流，滴滴為自己保留了大量實力。截至 2023 年 9 月 30 日，滴滴現金及現金等價物、受限資金和理財投資餘額為 546 億元，較去年底的 488 億元有所上升。同時該公司披露在未來 24 個月進行不超過 10 億美元的回購計畫。