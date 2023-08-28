滴滴與小鵬達成戰略合作協議 放棄獨立造車

滴滴坎坷造車路暫時畫上句號，滴滴周一（28 日）宣布與小鵬汽車 (09868-HK) 達成戰略合作協議，計劃把智慧電動車項目相關資產和研發能力轉讓給小鵬，小鵬股價周一盤中應聲暴漲逾 11%。

據《華爾街見聞》報導，小鵬將以總對價 58.35 億港元（ 約 7.44 億美元）收購滴滴智慧車開發業務資產。收購對價以增發股份形式完成，最高增發 9,113 萬股，約佔擴大後股本 5%。小鵬股價周一盤中飆漲 11.29%。

本次收購不涉及現金部分，小鵬透過增發股份收購滴滴資產，滴滴則透過出賣資產取得小鵬股份，雙方均沒「花錢」。

小鵬將以此為基礎，研發一款 A 級智慧電動車，代號為「MONA」，首款車型預定 2024 年開始量產，並投入市場。

「除了將技術平台轉讓給小鵬之外，滴滴還會通過自有渠道，負責部分 MONA 項目產品的銷售工作。」知情人士表示，MONA 項目將同時面向企業級用戶（B 端用戶）和普通消費者（C 端用戶），但目前尚不確定小鵬是否會為了 MONA 建立全新通路。

在「MONA」項目中，小鵬將在滴滴內部造車業務「達芬奇」的基礎之上，加入 XNGP、小鵬智慧座艙等智慧軟體能力，且 MONA 的產品已確定在小鵬自有生產基地製造。

這項合作案意味著滴滴放棄自主造車計畫。滴滴在造車領域的歷程並不平坦，曾多次嘗試與主機廠合作，試圖進軍整車製造領域，但最終幾乎都未能取得實質性進展。

「達芬奇」似乎已經不了了之。據《虎嗅網》報導，知情人士透露，「達芬奇」不會再造整車，也不會再賣整車，滴滴已經放棄造車業務。

一位滴滴離職高層表示，滴滴近幾年營收快速下滑，應該砍掉短期內無法變現的項目，聚焦主業，「造車的門檻太高，風險也很大，對滴滴來說不一定是好生意。」