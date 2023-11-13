巴隆周刊：這個人是年輕人新股神、美國Z世代投資網紅

Kyla Scanlon 被譽為年輕人新股神，她是美國 Z 世代投資網紅，在社群平台影片中向下一代解釋市場、經濟及聯準會（Fed）。

「這只是一件有趣的事情，我的父母很支持我。」Scanlon 說。

「父親曾經涉獵過這個領域，所以他說，『這很酷，這是一種探索數學、理解市場運作的方式。』」Scanlon 表示。

據《巴隆周刊》報導，現年 26 歲的 Scanlon，是最著名新一代金融專家之一。這些網紅大都在社交媒體平台上展示交易，比如 YouTube （她在那裡有 32,000 名粉絲）、 Substack （51,000 名粉絲）、 X （160,000 名粉絲） ，尤其是 TikTok （168,000 名粉絲）。

她只用一支 iPhone 11、一台三腳架、一只麥克風及一塊白板，每周就能發布六、七則影片。

她公司 Bread 賺錢的方式，是社交媒體上的廣告，以及與《彭博》、股東權益組織 We The Investors、美國藝術與科學學院（AAAS）等機構的品牌推廣。

但別叫 Scanlon「網紅」，為什麼不要呢？

「這確實符合『網紅』這個詞的內涵，但我不覺得我影響人們買東西，我的整體目標是金融教育，幫助人們了解經濟。」她說。

更確切地說，Scanlon 是一位思路清晰、幹勁十足的企業家，具財務敏銳度、強大的原創思維，也懂數位 know-how。

在鏡頭前，她充滿熱情，雙目炯炯有神，但她也很隨和，有時戴著一頂卡哈特小圓帽。

她的話題天馬行空：從 Fed 主席鮑爾（她偶爾會打扮成他的樣子） ，到特斯拉 ，再到未來的工作。作為一個正在成長中的博學者，她深入研究了凱恩斯、費雪 · 布雷克（Fischer Black）及消費者物價指數（CPI），偶爾還會提到美國畫家 Jackson Pollock、柏拉圖的洞穴、騎自行車穿越法國。

Scanlon 當年在 Western Kentucky 大學的學業成績十分出色，她主修財務管理、經濟學及商業數據分析。

她開通了一個金融部落格和 podcast，管理了一個 50 萬美元的投資組合。她還創立了「商界女性」組織，並獲得大學生最高學術獎。

畢業後，她搬到洛杉磯，曾在 Capital Group 工作過，但她不到兩年就離職了。她後來去了一家科技新創公司上班，建立了投資教育部門，她意識到，這就是她的使命。

2021 年 1 月，網紅股「GameStop 事件」發生了。

「我當時想，『哦，這個事解釋起來很酷。我就開始製作這些影片，上傳到網上，結果大獲成功。」她表示。

Scanlon 對 Fed 有什麼看法？

「Fed 的工作非常艱巨」。她表示。「他們的工具包非常有限：升息、資產負債表及 Fed 官員的言論。

她不確定 Fed 的工具箱是否有效地實現了目標，不知道目標是否應該是 2% 的通貨膨脹，「為什麼要為了這個武斷的數字而犧牲勞動力市場呢」?

股票呢？

「對於股市來說，這是一個有趣的時期，因為現在債券市場基本上沒有風險。她認為股票對很多人來說越來越沒有吸引力了。他們完全不喜歡永遠根據基本面進行交易，是不是？

年輕人最關心的經濟問題是什麼？

「天啊！我覺得是一切。我一直在思考這種缺乏『新手模式』的情況。比如，三菱 Mirage 是最後幾款售價不到 2 萬美元的車款之一。據報導 Mirage 將在 2025 年停產，所以現在沒有多少低於 2 萬美元的車子了。我們還面臨房地產危機——很難找到第一套房子。想想剛開始的工作，努力找到一份工作，找到一份跟得上房租和通膨的工作。」

