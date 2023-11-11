鉅亨速報 - Factset 最新調查：健鼎(3044-TW)EPS預估上修至10.94元，預估目標價為225元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對健鼎(3044-TW)做出2023年EPS預估：中位數由10.49元上修至10.94元，其中最高估值11.51元，最低估值9.64元，預估目標價為225元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|11.51
|16
|19.76
|最低值
|9.64
|12.5
|17.75
|平均值
|10.79
|14.45
|18.37
|中位數
|10.94
|14.98
|17.99
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|61,450,000
|72,000,000
|86,149,000
|最低值
|59,345,000
|67,011,000
|72,659,000
|平均值
|60,024,320
|68,758,450
|78,242,800
|中位數
|59,683,000
|68,438,000
|77,081,590
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|11.8
|11.15
|11.65
|11.49
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|65,784,237
|62,999,989
|55,547,908
|54,450,944
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3044/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。