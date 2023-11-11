葉倫何立峰對談後 新華社針對中美關係再發重磅評論

中國國務院副總理何立峰與美國財長葉倫結束兩天會面後，中方發布聲明表示，美中雙方致力於落實兩國元首重要共識，為兩國元首舊金山會晤做好經濟成果準備，推動中美經貿關係回到健康穩定發展軌道。

根據中國政府發布的聲明，雙方就中美經濟關係、中美及全球宏觀經濟、應對全球性挑戰及彼此關切等交換意見。中方明確表達對美對華雙向投資限制、制裁打壓中國企業、對華出口管制、對華加徵關稅等關切，要求美方切實以行動予以回應。會談坦誠、務實、深入，富有建設性。

雙方達成以下重要共識：

同意加強溝通，尋求共識，管控分歧，避免誤解意外導致摩擦升級。歡迎成立由副部級官員主導、向雙方牽頭人報告的中美經濟、金融工作小組並舉行會議。雙方牽頭人同意定期直接溝通。

強調中美不尋求經濟「脫鉤」，歡迎發展健康的經濟關係，為兩國企業和工人提供公平競爭環境，增進兩國人民福祉。

同意一道努力應對共同挑戰，包括經濟成長、金融穩定和監管。同意就氣候變遷相關經濟問題，低收入和新興經濟體債務問題開展合作。同意強化國際金融架構，推動國際貨幣基金 (IMF) 進行有意義的份額增資，並努力透過新份額公式，增加代表性不足成員 / 區域的話語權，加速推動多邊開發銀行通過改革，使其更好、更大、更有效。

兩人會面結束後，新華社周六 (11 日) 發表題為「競爭不符合時代潮流，推動中美關係回歸正軌」的系列評論。

評論說道，中美關係如何發展，說到底取決於兩國對彼此的認知，若由合作面主導，雙邊關係就能朝好的方向發展，但若是由競爭面主導、乃至於以競爭定義全部關係，對抗性就會不斷增強，有落入「新冷戰」深淵的風險。

評論指出，美國近年來把中國視為「最嚴峻的競爭對手」，言必談競爭。美國對中戰略競爭也一步步體系化、陣營化、意識形態化，包括在亞太地區推行所謂「印太戰略」，兜售「印太經濟框架」，強化「五眼聯盟」，炮製「四邊機制」、拼湊三邊安全夥伴關係等。美國前助理國防部長傅立民曾說，美國如果一意孤行與中國對抗，將會疏遠而非吸引其他國家，從而逐漸被孤立。

為了取得對中國經濟競爭的絕對優勢地位，美國一再將科技和經貿問題政治化、工具化、武器化，人為「築牆設壘」，強推「脫鉤斷鍊」。從推動所謂「友岸外包」、祭出《通膨削減法案》等排他性歧視性產業政策，再到發布對外投資審查行政命令，種種違反市場經濟和公平競爭原則的做法，本質上都是保護主義，不僅破壞市場規則和國際經貿秩序，擾亂全球產業鏈供應鏈穩定，也對中美經濟以及全球經濟造成負面衝擊。

評論說道，身為兩個大國，中美在貿易、科技、外交等領域既有合作也有競爭，不是你輸我贏、你死我活，而應當是你追我趕、共同進步。競爭更不是中美關係的全部。中美經濟互補性遠大於競爭性，中美經貿合作的本質是互利共贏。2022 年中美貿易額達到近 7,600 億美元，創歷史新高，體量這麼大，有些分歧和摩擦實屬正常。透過平等協商尋求雙贏方案，才是正確解決之道。