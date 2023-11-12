金控法說會旺季本周開跑 中信金、永豐金打頭陣

國內 14 家金控 10 月獲利出爐後，法人說明會旺季本周正式鳴槍，金控雙雄、中信金、兆豐金等大型金控未來獲利展望將是市場關注焦點，此外，各家金控業者對於經濟前景看法及股債投資策略，也是法人關切議題。

多家金控本周將陸續召開法說會，周一 (13 日) 由中信金 (2891-TW) 及永豐金 (2890-TW) 打頭陣，周二 (14 日) 台新金 (2887-TW) 接棒召開法說會，華南金 (2880-TW)、富邦金 (2881-TW) 分別於周三 (15 日)、周五 (17 日) 舉行法說會。

國泰金 (2882-TW) 將於 11 月 24 日召開法說會，兆豐金 (2886-TW)11 月 29 日舉行法說會，11 月 30 日為金控法說旺日，分別有第一金 (2892-TW)、新光金 (2888-TW)。此外，彰銀 (2801-TW)、臺企銀 (2834-TW) 將分別在 11 月 27 日、11 月 29 日舉辦法說會。

富邦金 10 月自結稅後純益 40.47 億元，累計前 10 月合併稅後純益 718.29 億元，年減 8%，每股稅後純益 (EPS) 為 5.25 元。富邦金奪下前 10 月稅後純益、EPS 雙冠王，累計獲利更是首家突破 700 億大關的金控。

國泰金拿下 10 月獲利王寶座，稅後純益 58.2 億元，14 家金控 10 月合賺 252.3 億元，年增近 2 倍；累計前 10 月稅後純益合賺 3646.8 億元，相較去年同期 (扣除日盛金) 增加約一成。