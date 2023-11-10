良得電Q3純益季增3倍 前三季EPS 1.76元賺贏去年整年

電源線廠良得電 (2462-TW) 今 (10) 日公告第三季財報，稅後純益 1.71 億元，季增 357%、年增 126%，每股純益 1.17 元，超越上半年、創 12 年單季新高；前三季稅後純益 2.54 億元，年增 156%，每股純益 1.76 元，賺贏去年整年。

良得電第三季營收 10.8 億元，季增 22.9%、年減 9.1%；毛利率 19.6%，季增 6 個百分點、年增 9.9 個百分點；營益率 9.7%、季增 6.4 個百分點、年增 8.7 個百分點。

累計良得電前三季營收 28.73 億元，年減 21%、毛利率 16.3%，年增 9.4 個百分點、營益率 6.3%，較去年同期由負轉正。公司說明，受惠優化客戶及產品結構效益顯現，毛利率大幅改善，推升獲利表現顯著成長。

良得電認為，第四季營收及毛利率可望持穩第三季的水準，其中，歐系三大車廠的電動車旅充開發案持續量產，預估需求將提升 1 倍；日本電動車款新案也已經量產，產能持續開出。

展望明年，公司看好，在電動車、低軌衛星、遊戲機、伺服器等高單價、高毛利的利基型客戶及新應用持續發酵下，營收動能續強，毛利率可望站穩 20%，獲利也將進一步向上。