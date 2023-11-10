【量大強漲股整理】10月營收全數公布後，該如何選股?

受到美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾態度偏鷹，美股收黑，台股今日同步開低震盪，終場下跌 62.98 點，收在 16682.67 點，成交量 2302.38 億元。

看一下三大法人: 外資賣超 66.86 億元；自營商賣超 31.24 億元；投信續挺台股買超 5.91 億元，為連 17 買；三大法人合計賣超 92.19 億元。

台股開盤震盪回檔整理後，小幅彈升，雖然日 K 線終止連七紅、但周線連二紅；AI 族群零星表現，資金轉向生技族群，PCB、生技股逆勢飆漲；昨日聯準會 (Fed) 主席鮑爾發表談話，重申了鷹派立場，台灣 10 月 CPI 年增率再度飆至 3.05％，寫下九個月來新高；台股季線逐漸走平，守穩 16600 關卡，在投信、官股買盤回籠下，一連站上月線、季線，再度來到 8 月中旬以來區間上緣壓力區；在平均量能不到三千億情況下，股短線將以反覆震盪方式來消化前波壓力，預期台股短線將於 16550～16825 點區間來回震盪，成交量若能有效增溫至三千億元，將有機會往前高挑戰；選舉倒數計時，政策面的個股有機會做輪動。

個股方面，電子權值股普遍回檔， (2330-TW) 台積電，以平盤作收，最新公布

10 月營收 2432 億元，月增 + 34.8%，年增 + 15.7%，創新高；(2454-TW) 聯發科，震盪回檔，下跌 2.32%；半導體群族仍有零星點火，(3228-TW)金麗科，強漲 8.2%，(8054-TW)安國，也有逾 3.8%；生技股上沖下洗， (4743-TW) 合一，開發糖尿病族足部傷口潰瘍新藥獲得中國認證，衝上漲停後，賣壓出籠，高低點逾 34 元，終場翻黑下跌逾 4%、同集團的 (4128-TW) 中天，走勢雷同，(6901-TW)鑽石生技，加碼投資永笙 - KY 新台幣 2 億元，支持加速推動細胞治療新藥進入國際市場，走勢也雷同；飯店股漲勢整齊，(2739-TW)寒舍，亮燈漲停，(2736-TW)富野拉出逾根停板，個股持續輪動。

經濟日報冠軍股

(3228-TW) 金麗科，漲到你不相信；短短一周噴出三根漲停，再創波段新高!

來到 167.5 元大關，三根漲停⊕⊕⊕，131=>167.5，一張價 36,500 元

佳螢 11.5 就公開在經濟日報領先預告看好 (3228-TW) 金麗科，

11.6(一) 漲停 144

11.9.(四) 漲停 152.5

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再創波段新高! 領先預告後大漲 + 27%

IC 設計中龍頭大廠 (2454-TW) 聯發科，創 17 個月以來高點

當然可以引領低位階的 IC 設計股 (3228-TW) 金麗科

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【上市量大上漲股】

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(8089-TW) 康全電訊

(8054-TW) 安國

(2743-TW) 山富

(8086-TW) 宏捷科

(6129-TW) 普誠

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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