鉅亨速報 - Factset 最新調查：美食-KY(2723-TW)目標價調降至135元，幅度約5.93%

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對美食-KY(2723-TW)提出目標價估值：中位數由135元下修至135元，調降幅度5.93%。其中最高估值175元，最低估值104元。
綜合評級 - 共有7位分析師給予美食-KY(2723-TW)評價：積極樂觀5位、保持中立4位、保守悲觀0位。
美食-KY(2723-TW)今(10日)收盤價為101元。近5日股價上漲0.5%，相關觀光事業近5日上漲2.52%，集中市場加權指數上漲2.13%，短期股價無明顯表現。
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。