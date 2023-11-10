ChatGPT版微型手機AI Pin發布 由蘋果前設計師公司打造

前蘋果 (AAPL-US) 設計師 Imran Chaudhri 和 Bethany Bongiorno，在 5 年前成立了新創公司 Humane，周四 (9 日) 他們發布其首款產品 AI Pin 的 AI 硬體，這是款佩戴在翻領上的別針，售價 699 美元。

Humane AI Pin 旨在取代智慧型手機，讓用戶可以透過語音控制撥打電話、發送簡訊和尋找訊息。 它還具有雷射顯示螢幕，將人的手掌變成一個迷你螢幕，可顯示時間、日期或附近的情況。

Humane 表示，除了設備的前期費用外，客戶還必須向 T-Mobile 支付每月 24 美元的數據訂閱費用。與智慧型手錶不同， AI Pin 擁有單獨的電話號碼，意味著其 PIN 碼不會與智慧型手機綁定。

Humane 在 3 月宣布獲得微軟 (MSFT-US)、LG 創投部門和 Tiger Global 1 億美元融資，引起了人們的關注。在 OpenAI 執行長 Sam Altman 和 Salesforce 執行長 Marc Benioff 的資助下，這家公司總共籌集了超過 2 億美元資金。

在周四的影片中，Chaudhri 和 Bongiorno 展示了 AI Pin 的一些功能，並討論了由高通 (QCOM-US)AI 晶片組提供支援的技術。 (高通創投公司也是投資者。)

AI Pin 由兩部分組成：一個是方形的設備，另一個是可透過磁性吸附在衣服或其他表面的電池組。方形設備自重約 36 克，電池組重 20 克。它搭載專用高通 AI 引擎的驍龍處理器，內置的鏡頭可拍攝 13 兆像素的照片，在軟體更新後，可拍攝視頻。

根據演示，除了發送和接收文字之外， AI Pin 還可以將西班牙語口語對話即時翻譯成英語，反之亦然。AI Pin 在錄音時，頂部的一個信任燈 (Trust Light) 會閃爍，提醒用戶和他人，AI Pin 正在收集數據。

AI Pin 的最重要功能是，透過名爲 AI Mic 的軟體連接到 AI 模型。此前的報導，它主要得到 GPT-4 支持。