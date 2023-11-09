外資賣超世界1.37萬張最多 反手加碼聯電及矽統

台股今 (9) 日小漲 4 點，外資賣超 16.7 億元、台指期淨多單同步減持 383 口，降至 5085 口。而外資單日賣超最多的個股為世界 1.37 萬張，反手加碼聯電及旗下矽統共 1.45 萬張。

除了世界外，外資賣超較多的電子股還有精英 1.29 萬張、緯創 1.07 萬張等，傳產調節中石化 9055 張、中鋼 7631 張，以及堤維西 6459 張、開發金 6033 張等個股較多。其他還有兆豐新光 R1 1.53 萬張、復華台灣科技優息 9600 張、台新永續高息中小 4996 張、富邦恆生國企正 2 4093 張等。

外資買超最多的個股為中信金 1.19 萬張、其次為矽統 1.01 萬張及母集團聯電 4407 張，另有鴻海 4116 張、亞力 3594 張、玉山金 3351 張、長榮航 3286 張。ETF 有元大美債 20 年 7189 張、富邦越南 6393 張、統一美債 20 年 4500 張、復華復時不動產 4238 張、元大高股息 4147 張等。

投信買超依序為緯創 4713 張、仁寶 2012 張、茂達 1922 張、富世達 1460 張、華通 1161 張、彰銀 1109 張、致伸 900 張、宏捷科 857 張、遠東銀、宏碁、元大金、永豐金、遠百等各逾 700 張。

投信賣超最多合勤控 2772 張，再來有元大高股息 2650 張、定穎投控 1970 張、聯電 1296 張、美時 1000 張、威盛 950 張、鴻海 791 張、健鼎 609 張、全新 541 張，波若威及台塑化等各逾 400 張。