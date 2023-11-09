中國經濟陷入長空危機，新生兒數量開始崩盤式下滑！

對岸經濟除了面對房地產泡沫破裂及中美對抗導致的供應鏈出走等危機外，過去數十年推動一胎化的苦果開始浮現，下圖為根據中華人民共和國國家統計局公佈的年度出生率計算得的數字，我們看到從 2018 年起新生兒數量開始崩盤。

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就國家經濟的角度，新生兒是極為重要的資源，因為當新生兒出生就代表父母親為養兒消費的開始，也等於推動 GDP 成長，小孩長大後成為勞動力投入市場，可以提供國家稅收，也會成家立業生小孩，將帶來新一輪的強迫消費及房地產的需求，這是個正向的良性循環；可是對岸在現在這時刻迎來新生兒的崩盤，強迫消費少了，經濟肯定更雪上加霜，而且育兒相關產業需求的崩盤會引發裁員關廠潮，將進一步帶來經濟下行的壓力。

從另外一個角度來看，2018 年之後的新生兒父母絕大部分是 1990 年代出生，1990 年代固然對岸因力行一胎化，新生兒數量也出現明顯下滑，但深究其下滑的速度也就是，1988~2004 的十六年間減少了 38% 而已，可是從 2018 開始的這輪新生兒數量減少到今年不過六年新生兒數量已經腰斬，更陡的減少代表生孩子的動機消失。

更長期來看，台灣過去數十年少子化已經導致勞健保財務壓力甚大，近幾年更出現勞動市場缺工造成企業勞動成本拉高的現象，這都是對岸經濟將在未來二十年遭遇的逆流，且現在看不到解決的方法，雖然近期各種刺激經濟的措施可能讓經濟暫時止穩，配上低估值，股市有可能在未來一、兩年出現死貓跳，可是展望未來二十年經濟或將是長空。

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