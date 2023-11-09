中國10月CPI降0.2% 再陷通貨緊縮

最新數據顯示，中國 10 月消費者物價指數（CPI）下降 0.2%，再度陷入通貨緊縮，生產者物價指數（PPI）也持續下滑，凸顯中國以內需提振經濟成長面臨的挑戰。

中國國家統計局周四（9 日）公布的數據顯示，10 月 CPI 與去年同期相比降 0.2%，9 月零成長。10 月 PPI 下滑 2.6%，降幅大於 9 月的 2.5%，並且是連續第 13 個月下降。

上證指數周四早盤漲 0.02%，深證成指跌 0.08%，創業板指跌 0.14%。離岸人民幣兌美元匯價持平，維持在人民幣 7.2854 元兑 1 美元。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，10 月天氣晴朗，農產品供應充足，且節後消費需求回落，CPI 略有下降。

《彭博》指出，今年來消費者物價一直處於疲軟狀態。7 月 CPI 陷入通貨緊縮，而且一直在負成長邊緣徘徊。中國人民銀行（央行）曾在 8 月表示，物價將從夏季困難時期回升，但最新數據顯示，央行的評估似乎過於樂觀。

今年來中國通膨偏低的因素，包括房地產市場低迷、消費者信心低落等國內因素，以及全球大宗商品價格下跌、中國製產品需求疲弱等國際因素。

《彭博》的調查結果顯示，經濟學家預估中國今年 CPI 將上升 0.5%，而官方提出的目標是約 3%。



仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟說，在需求疲弱的情況下，通縮仍是中國決策官員面臨的挑戰。中國政府需要採取適當政策組合與更多支持措施，防止經濟下行。