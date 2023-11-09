Fisker以人事因素為由延後發財報 股價跌到空前新低

電動車新創公司 Fisker(FSR-US) 原定周三 (8 日) 盤前發布第 3 季財報，卻臨時宣布延到下周一 (13 日) 才會公布，理由是會計主管剛走馬上任，導致財報未能準時完成，消息導致該股重挫近 9%，創歷史新低。

根據 Fisker 周三發表的聲明，原本的會計主管在 10 月 27 日離職生效，繼任者在 11 月 6 日走馬上任，導致財務聲明和相關揭露文件延後完成。

過去一個月以來，Fisker 股價崩跌超過 33%。該股周三收盤下挫 8.7% 至每股 3.99 美元，創歷史新低。

巴隆周刊 (Barron’s) 指出，雖然 Fisker 財報只延後一周發布，但對上市公司來說，準時公開財報是最基本的要求。可以預料，等到周一發布財報時，投資人將仔細檢視所有財務聲明，確保和過去揭露的所有資訊相符。

華爾街預估，Fisker 第 3 季可能每股虧損 23 美分，營收則可望達到 1.43 億美元，創公司紀錄新高。

Fisker 的第一款電動車 Ocean SUV 才剛開始大量出貨。該公司 8 月曾說，計劃今年生產 2 萬至 2.3 萬輛 Oceantk，因此在下周一的財報中，投資人將密切關注是否有更新資訊。