〈能源盤後〉需求前景引起擔憂 傳美供應大增 油價連2跌 觸及7月中旬以來最低

原油期貨價格周三 (8 日) 連續第二日走跌，收在 7 月中旬以來的最低價位，係因需求前景引起擔憂，以及報導稱美國上周週供應量增加近 1200 萬桶。

能源商品價格

12 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 2.04 美元或 2.6%，收每桶 75.33 美元，為最近月 WTI 原油自 7 月 17 日以來最低收盤價。

1 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 2.07 美元或 2.5%，報每桶 79.54 美元，觸及自 7 月 19 日以來最低點。

12 月交割的汽油期貨價格下跌 1.8%，收每加侖 2.13 美元。

12 月交割的熱燃油期貨價格下跌 3.1%，收每加侖 2.75 美元。

12 月交割的天然氣期貨價格下跌 1.1%，收每百萬 Btu 3.11 美元。

市場驅動力

美國石油協會 (API) 周二晚間報告指出，上周美國原油供應量增加 1190 萬桶。FXTM 市場分析經理 Lukman Otunuga 表示，雖然庫存大幅上升可能是多種因素共同作用的結果，但該報告仍令人更加擔憂需求前景，因而打擊油價。

Otunuga 認為，考量市場越來越擔憂中國經濟前景，以及聯準會 (Fed) 緊縮週期的不確定性，油價可能會加深走跌。

美國能源資訊局 (EIA) 因執行系統升級計畫，每周石油供應數據報告推遲至下周公布，預計 11 月 15 日公布兩周數據。麥格理分析師預測，上周 (11/3 止) 原油庫存增加 470 萬桶。

EIA 的天然氣供應數據周報 (通常周四公布) 也將推遲至下周。

原油周二大幅收低，WTI 原油和 Brent 原油均收在 7 月 21 日以來的最低水準，係因中國發布令人失望的經濟數據，引起市場對這全球最大石油消費國需求的質疑。

Trade Nation 高級市場分析師 David Morrison 報告中表示，「阻力最小的路徑似乎是下行，近月 WTI 期貨下一個支撐位在每桶 75 美元左右」。

但他認為，目前油價看起來已經超賣，因此不排除反彈的可能性。需求問題持續是油價驅動力，市場對中國、歐元區甚至美國經濟疲軟的擔憂，都增加了下行壓力。

除了需求問題，供應面也是影響因素。以哈戰爭並未擴及伊朗，市場對供應中斷的擔憂消退，也使原油吐回戰爭爆發以來的風險溢價。

另外，荷蘭國際集團 (ING) 大宗商品策略師 Warren Patterson 和 Ewa Manthey 指出，近幾個月來，俄羅斯海運原油出口有所增長，顯示俄羅斯並未堅守自願削減供應的承諾，這可能導致 OPEC+，尤其是沙烏地阿拉伯的聲音越來越大。

他們認為，雖然目前沙俄確認將持續減產至年底，但若這樣的下行壓力持續下去，沙俄可能會將減產措施延用至新的一年。