〈能源盤後〉中國需求令人擔憂 原油收挫4% WTI跌破80美元關卡

在中國數據凸顯需求擔憂之後，原油期貨價格周二 (7 日) 大幅下跌，WTI 原油期貨跌破每桶 80 美元價位，收在 7 月以來最低點。

能源商品價格

12 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 3.45 美元或 4.3%，收每桶 77.37 美元，為最近月 WTI 原油自 7 月 21 日以來最低收盤價。

1 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 3.57 美元或 4.2%，報每桶 81.61 美元，同樣觸及自 7 月 21 日以來最低點。

12 月交割的汽油期貨價格下跌近 3.1%，收每加侖 2.17 美元。

12 月交割的熱燃油期貨價格下跌 3.9%，收每加侖 2.84 美元。

12 月交割的天然氣期貨價格下跌 3.8%，收每百萬 Btu 3.14 美元。

市場驅動力

石油交易商已經完全抹去自 10 月 7 日馬斯襲擊以色列南部以來的風險溢價。

10 月 7 日以哈戰爭爆發以來，市場擔心戰事蔓延到整個地區，對中東原油流動和供應構成威脅，因而推高原油價格，但爾後戰事並未擴大至涉及伊朗，市場注意力轉回需求面。

分析師將周二原油大跌與中國貿易數據相連。根據報導，數據顯示，中國 10 月份原油進口量較一年前增加 13.52%，但該數據受新冠病毒疫情的影響 (2022 年實施封城、停工等限制)。

德國商銀大宗商品分析師 Carsten Fritsch 報告指出，10 月份進口量達 1150 萬桶 / 日，略高於 9 月份，但仍較夏季水準低約 100 萬桶 / 日。前 10 個月的原油進口量年增 14%，但因去年受疫情影響，比較門檻低，所以今日的數據對價格沒有任何支撐力。

Alex Hodes 領導的 StoneX 堪薩斯城能源團隊周二報告指出，全球石油製品的消費持續低迷，中國預計未來幾個月會減少原油進口量，並減少精煉石油產品的出口量，這將緩解原油價格，但同時支撐裂解價差 (原油價格與自其中提煉的石油產品價格之間的差距)。

美國能源部周一晚間宣布明年 1 月交付最多 300 萬桶石油的「補充招標」。StoneX 的堪薩斯城能源團隊認為，與 2021 年 1 月以來清算的數量相比，這個數量很小，但或多或少能支撐油價。

根據公告，能源部已經採購 480 萬桶石油以回填戰略石油儲備 (SPR)，每桶均價低於 73 美元。

美國能源資訊局 (EIA) 周二發布月報，該局下調 WTI 原油和 Brent 原油 2024 年的價格預期，但也指出以哈戰爭蔓延至對石油構成風險的可能性。

另外，EIA 的單周供應報告 (通常周三是石油供應報告、周四是天然氣供應報告) 推遲至下周發布，因為該局系統進行升級。