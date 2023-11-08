鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過13.72億美元，Viberate(VIB)24小時漲幅達7.41%

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格35,322.21美元，24小時漲跌幅+1.33%；以太幣(ETH)現報價格1,880.62美元，24小時漲跌幅-0.21%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達13.72億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達5.74億美元；USDC(USDC)24小時成交量達4.88億美元。

24小時漲幅：Viberate(VIB)24小時漲幅7.41%；Trust Wallet Token(TWT)24小時漲幅10.7%；Memecoin(MEME)24小時漲幅8.33%。

24小時跌幅：Ordinals(ORDI)24小時跌幅128%；STORJ(STORJ)24小時跌幅29.1%；Yield Guild Games(YGG)24小時跌幅12.7%。

近一週漲幅：TOMO(TOMO)近一週漲幅25.3%；RAY(RAY)近一週漲幅23.5%；Stratis(STRAX)近一週漲幅11.6%。

近一週跌幅：NeoGas(GAS)近一週跌幅67.1%；XVS(XVS)近一週跌幅57.1%；Trust Wallet Token(TWT)近一週跌幅51.4%。

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