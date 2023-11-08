鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估上修至-0.04元，預估目標價為120元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對宏捷科(8086-TW)做出2023年EPS預估：中位數由-0.04元上修至-0.04元，其中最高估值0.23元，最低估值-0.34元，預估目標價為120元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|0.23
|2.66
|3.83
|最低值
|-0.34
|1.12
|1.77
|平均值
|-0.05
|2.05
|2.78
|中位數
|-0.04
|2.13
|2.88
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|2,581,590
|4,039,000
|4,697,000
|最低值
|2,515,000
|2,981,000
|3,309,000
|平均值
|2,548,430
|3,543,600
|4,091,540
|中位數
|2,550,000
|3,672,300
|4,266,690
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|0.07
|4.29
|3.75
|2.54
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|2,163,751
|4,716,021
|3,543,434
|2,206,902
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8086/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。