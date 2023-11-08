「拜習會」登場前夕 韓正：中美高層接觸釋出正面信號

在「拜習會」登場前夕，中國國家副主席韓正周三（8 日）出席在新加坡舉行的第六屆創新經濟論壇開幕式，並發表主旨演講，他說近期中美高層接觸釋出了正面信號。



據《財聯社》報導，韓正指出，最近中美兩國展開的一些高層接觸，提升了國際社會對中美關係改善的正面預期。中方始終按照國家主席習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則處理中美關係。

韓正說，中方願與美方加強各層次的溝通、對話，推進互利合作，妥善管控分歧，合力因應全球性挑戰。

美中兩國近期一直在努力穩定雙邊關係。自 6 月以來，美國至少四名內閣級官員訪問中國，中國外交部長王毅 10 月下旬也赴美拜會總統拜登等高層，中美經貿中方牽頭人何立峰周三也會赴美。

目前中國政府尚未正式宣布習近平將出席亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會的消息，但白宮已宣布兩國元首將在 APEC 峰會期間舉行會談。

韓正周三也提出以下三點倡議：

一、堅持以開放促合作

中國始終是經濟全球化的支持者、參與者、受益者。經過 45 年改革開放，中國經濟已經與世界經濟深度融合。中國將堅定不移地推進高水準對外開放，願提供更多市場機遇、投資機遇，與各國企業共享中國制度型開放紅利。

二、堅持以創新謀動力

創新是經濟加快復甦、穩步向前的動力源泉。中國將與各國加強創新成果共享，共同因應氣候變遷挑戰，為世界經濟成長注入新動能。

三、堅持以和平促發展

各國人民命運與共、唇齒相依，各國安全相互關聯、彼此影響。中國式現代化是走和平發展道路的現代化。中國願與世界各國一道，共同維護世界和平與安全，共謀各國發展與繁榮，建立你中有我、我中有你、共同進步的人類命運共同體。