美股重點新聞摘要2023年11月08日

今日操盤前瞻

紐約聯準銀行總裁 John Williams、達拉斯聯準銀行總裁 Lorie Logan 發言

日本 11 月路透短觀製造業 / 非製造業指數

傳習近平下周參加 APEC 舊金山峰會時 將與美企高層共進晚餐

美國下周將在舊金山舉辦亞太經濟合作會議 (APEC) 領袖峰會，彭博引述知情人士報導，中國國家主席習近平屆時可能出席一場晚宴，與美國大企業的高層共進晚餐。閱讀全文...

Fed 官員接連表示通膨難對付 支持再升息聲音仍未停歇

繼明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 放鷹後，聯準會 (Fed) 理事鮑曼 (Michelle Bowman)、達拉斯聯準銀行總裁蘿根 (Lorie Logan) 周二 (7 日) 談話鷹鴿交錯，儘管她們支持上周 Fed 利率按兵不動的決策，也認為通膨降溫有進展，但依然強調通膨太高且頑強難對付，其中鮑曼重申自己支持再升息一次。閱讀全文...

美宣布無貿易夥伴符合匯率操縱標準 觀察名單涵蓋台灣在內 6 經濟體

美國財政部宣布，沒有任何一個主要貿易夥伴國存在「匯率操縱」情形，但將中國、德國、馬來西亞、新加坡、台灣續留在觀察名單上，並將越南重新列入觀察，原本也在觀察名單上的瑞士和南韓則被排除。閱讀全文...

格芯 Q3 獲利超預期 Q4 財測捎來半導體業回春好消息

晶片代工製造商格芯 (GlobalFoundries、格羅方德) 周二 (7 日) 美股盤前公布 2023 會計年度第三季財報，該季營收獲利均優於華爾街分析師預期，另外對第四季 (本季) 的每股獲利預測區間高於分析師預期，凸顯半導體產業供應過剩狀況正在緩解的最新跡象。閱讀全文...