〈能源盤後〉沙俄確認延長減產至年底 油價收高

原油期貨價格周一 (6 日) 溫和收高，係因沙烏地阿拉伯和俄羅斯確認會將減產措施沿用至 12 月底，符合預期。與此同時，投資者繼續關注以哈戰爭可能影響原油供應的潛在外溢效應。

能源商品價格

12 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 31 美分或 0.4%，收每桶 80.82 美元，盤中高點達 82.24 美元。

1 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 29 美分或 0.3%，報每桶 85.18 美元。

12 月交割的汽油期貨價格上漲 1.6%，收每加侖 2.24 美元。

12 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1%，收每加侖 2.95 美元。

12 月交割的天然氣期貨價格大跌 7.1%，收每百萬 Btu 3.26 美元。

市場驅動力

沙烏地阿拉伯周日確認將延長現行 100 萬桶 / 日的減產措施至下個月底，該措施於 7 月首次實行，9 月時已曾宣佈會實行今年年底。

OANDA 高級市場分析師 Craig Erlam 表示，近期經濟預期疲軟，令原油價格承壓並自高點回落，且再次證明 OPEC + 各國削減供應的立場合理性。

但 Erlam 補充，當前問題不在於兩國是否會維持減產至年底，而是會不會將減產措施延用至明年。

沙烏地阿拉伯聲明，12 月每日產量約 900 萬桶。俄羅斯周日表示，將維持減產 30 萬桶 / 日的作法至 12 月底。

ING 大宗商品策略師 Warren Patterson 和 Ewa Manthey 表示，2024 年第一季將出現供應過剩，足以說服沙俄兩國在需求疲軟的第一季中持續減產。

WTI 原油期貨價格上周下跌 5.9%，Brent 原油下跌 4.8%，均為第二周走低，係因市場對以哈戰爭擴大的擔憂情緒似乎正消退。

先前以哈戰爭曾推動油價上漲，係因市場擔心雙方衝突擴大，涉及伊朗會導致美國對伊朗實施更嚴厲的制裁，影響該國石油出口，最糟糕的情況是伊朗或其代理人可能將原油運輸樞紐和基礎設施當作威脅。

天然氣期貨價格大跌，價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 指出，氣溫似乎稍微變暖， 所以天然氣期貨價格已回落，但天然氣冬季的基本面前景可能非常有趣，尤其如果氣溫異常寒冷的話，可以在回落時買進。

美國能源資訊局 (EIA) 預計周二公布《短期能源前景》月報，同時，因為系統升級，原定周三發布的每周美國石油供應報告與周四發布的天然氣供應數據將延後，於下周 15 日和 16 日發布涵蓋兩周數據的報告。





