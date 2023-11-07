佳必琪董座：Q4營運正向 明年AI應用多元展望樂觀

連接線廠佳必琪 (6197-TW) 今 (7) 日召開法說，董事長張舒眉表示，目前第四季看起來也不錯，整體訂單能見度達明年首季。她認為，明年 AI 應用會更多元，加上智能連結事業也有不錯的表現，明年展望樂觀。

張舒眉表示，佳必琪的客戶很對，都是主導 AI 走向的廠商，包括 GPU、伺服器、以及大型雲端服務商。此外，目前與半導體公司也有 2-3 個案子在進行中，其中，與群聯 (8299-TW) 合作的新產品已在客戶端測試中。

張舒眉進一步表示，公司產品不只應用在 AI 伺服器的資料高速傳輸，也拓展到大電流電源線，目前已有 600W 線束，後續則將擴大布局至 1000W，已目前出貨來看，AI 連接器及線束已經有滿高的比重。

在智能連結產業方面，佳必琪副總陳瑋婷表示，近期打入電競領域，拿下電競繪圖卡 PCIe 5.0 的訂單，將成為新動能；遊戲機、相機等消費性電子則穩定回溫、工業、車用也順利拿下電動農耕機、AVG 搬送機器人訂單，展望同樣正向。

因應客戶需求，佳必琪也展開多地擴產，越南廠預計明年投產，主要生產美系客戶的伺服器、數據中心高速產品，台北廠則有光產品生產線，目前已經完成客戶認證。

佳必琪 10 月營收 4.89 億元，月增 0.3%、年增 31.8%；累計前 10 月營收 39.68 億元、年增 11.61%；產品營收比重方面，數據網路電信 52%、智能連結產業 41%、物聯網及其他 7%。

佳必琪第三季 13.4 億元，季增 25.9%、年增 15.9%；毛利率 31%、營益率 14%，雙率雙升，但業外匯兌利益減少，每股純益 1.47 元，較前季及去年同期下滑，前三季每純益 3.88 元。