國資罕見出手救萬科 分析師：對房地產行業幫助有限

在深圳國資委、大股東深鐵集團周一 (6 日) 共同出面力挺萬科 (000002-CN) 後，投資人周二重新評估中國房地產市場，對於當前房地產形勢仍然謹慎。

恒生大陸房地產指數周二下跌 2.6%，萬科在香港上市的股價也跌逾 1%。 相較之下，周一因可能達成一項支撐萬科財務狀況的交易的消息，助兩者分別上漲 3.4% 和 7.2%。

國有深圳地鐵是中國銷售額第二大房地產開發商萬科的最大股東，公司在周一交易結束後，於會議上表示，已準備了價值超過 100 億元人民幣 (14 億美元) 的市場工具，來增加萬科的現金流。

深圳地鐵的母公司深圳市國資委也在會上表示了支持。他們向投資者保證，萬科不存在財務或管理風險，並表示如果有需要，將協調其他國有企業和金融機構為萬科提供幫助。

萬科管理層表示，萬科追求的「安全」，不僅是流動性的底線安全，而是兼顧發展的安全。

業內人士分析認爲，在目前這個時間點，萬科即便面對危機，也不用擔心。一方面，中央金融工作會議剛結束不久，各方會盡最大努力控制風險。另一方面，萬科和恒大有本質不同。萬科是混合所有制企業的龍頭，萬科的背後畢竟是是深圳市國資委。它的一舉一動影響深遠。

但也正因如此，分析師表示，其他開發商，尤其是私人開發商，可能不會得到同樣的待遇，而且銷售疲軟仍可能引發更多違約。

銀河 - 聯昌證券中國研究部主管 Raymond Cheng 表示，萬科是中國的家庭房屋開發商，政府採取強有力的行動來表示支持非常重要。如果萬科陷入流動性困境，對行業的影響不會比恒大小。

Cheng 補充說，國家對萬科的支持，將是只針對這家公司，如果房地產銷售仍然疲軟，其他開發商將出現更多違約和還款延期。

野村證券也表示，萬科所獲支持，對多數民營開發商和更廣泛的產業影響有限。

野村證券分析師 Jizhou Dong 表示：「這些私人企業不僅受到房地產銷售下降的影響，而且還受到流動性管道狹窄的影響。」

一位亞洲投資銀行分析師表示，雖然萬科短期內不會出現債券違約的情況，但由於銷售流量為負，其獲利能力不太可能改善。

他還警告說，擬議的 100 億元額外現金流只能涵蓋萬科總債務的一小部分，具體能實現多少還有待觀察。