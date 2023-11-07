民營第一家 永豐銀宣布明年調薪5%

響應軍公教加薪，永豐金 (2890-TW) 旗下子公司永豐銀行宣布明 (2024) 年全體員工調薪 5%，高於往年平均 3% 的水準；此外，為增加員工退休福利保障，將全面評估實施員工持股信託制度，相關措施仍須待董事會通過。

永豐銀行董事長曹為實今 (7) 日舉行上任以來第一次記者茶會，宣布永豐銀行全體員工調薪 5%。他表示，調薪主要是考量通膨，加上政院拍板軍公教明年調薪，因此拍板調薪規劃。

永豐銀過去每年員工調薪幅度約 3%，明年調薪幅度進一步調升至 5%，而這 5% 的調幅包含每月的伙食津貼，從每月的 2400 元調高至 3000 元，優於同業。

除實質加薪外，永豐銀也重新審視福利制度，目前永豐銀行在 2011 年前 6 月 30 日前入行的在職及退休員工，目前仍享有 13% 優惠利率計息的行員活期儲蓄存款福利，因此員工整體福利將視情況重新檢討，以達到勞資雙方雙贏的結果。

曹為實表示，金管會鼓勵企業施行員工股持股信託制度，希望藉此加強民眾之退休準備，為更加凝聚永豐員工的向心力，將評估全面實施員工持股信託制度，增加員工退休保障。

至於年終獎金的部分，曹為實坦言，明年調薪幅度達 5%，認為年終獎金應有機會與去 (2022) 年持平或是略為增加，但他也坦言，距離年底還有 2 個月時間，因此不敢把話說太滿。