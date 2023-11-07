人民幣大反攻 一舉收復7.3整數關口

人民幣匯率正上演大反攻。截至周一（6 日）晚間，在岸市場人民幣兌美元匯率觸及人民幣 7.2685 元，離岸人民幣徘徊在 7.2715，過去兩個交易日均上漲約 500 個基點，一舉收復 7.3 整數關口。

據《21 世紀經濟報導》報導，業界人士認為，這主要得益於上周五疲軟美國非農數據引發美元指數大跌，令人民幣匯率買漲人氣迅速升溫。

美國 10 月非農就業人口增加 15 萬人，人數為 6 月以來最少，低於市場預估的 18 萬人，且失業率回升至 3.9%，寫下 2022 年 1 月以來最高水準。

「這項數據進一步澆滅了華爾街資本對美國聯準會（Fed）持續升息的憧憬，令美元指數或將進入回調行情。」一位華爾街避險基金經理人說。

目前眾多華爾街投資機構已篤定 Fed 升息周期已經結束，紛紛增強放空美元的力道。畢竟過去數十年，只要升息周期一結束，美元指數都會面臨一輪顯著下跌行情。

摩根士丹利策略師 James Lord 表示，鑒於 Fed 升息周期已接近尾聲，10 月底他開始建議客戶撤出美元多頭部位，因為美元指數衝高回落不可避免。

一位香港銀行外匯交易員說，大型銀行與眾多海外基金都加入買漲人民幣的陣營，因為他們開始意識到人民幣匯率被低估。

此前不少海外基金認為，人民幣匯率之所以未能充分反映中國經濟基本面持續好轉趨勢，其中一個重要原因，是美元強勢行情壓制了人民幣匯率估值。如今美元面臨下跌行情，人民幣匯率也擺脫了強勢美元掣肘，開始進入回穩反彈行情。

富國銀行新興市場策略師 Brendan McKenna 表示，未來數月亞洲貨幣的表現可能會優於其他地區，究其原因，一方面，部分亞洲國家央行持續緊縮貨幣政策，另一方面，亞洲國家的經濟成長率，依然領先全球，進一步擴大相關貨幣匯率升值空間。

一位歐洲資管機構亞太區首席代表說，在配置亞洲新興市場貨幣方面，人民幣仍是他們的重要投資標的，原因包括以下兩點：一是中國政府採取多項措施，讓經濟基本面保持穩健復甦成長，帶動大量海外資金重返 A 股市場，有助於人民幣匯率進一步回升，二是中國一系列穩匯率措施使人民幣匯率趨於平穩波動，令海外投資機構無需擔心匯率異常波動風險。

