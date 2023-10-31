人民幣國際化穩中有進 出現一系列新變化

人民幣國際化穩中有進，出現一系列新進展與新變化。

近日中國人民銀行（央行）發布的 2023 年人民幣國際化報告顯示，今年 1-9 月，人民幣跨境收付金額為人民幣 38.9 兆元，較一年前激增 24%。其中，貨物貿易人民幣跨境收付金額佔同期本外幣跨境收付總額的比率為 24.4%，年升 7 個百分點，為近年來最高水準。

值得注意的是，9 月人民幣在全球貿易融資的比重為 5.8%，較去年同期上升 1.6 個百分點，排名攀升至第二。

據《21 世紀經濟報導》報導，一位股份制銀行跨境業務部門人士表示，人民幣在國際貿易金融領域的比重持續上升，一方面，這與全球貿易人民幣跨境收付金額持續攀升有著密切關係，當人民幣在全球貿易的結算金額越大，越來越多海外企業就會嘗試使用人民幣，作為貿易融資貨幣。

另一方面，這也與不少國家減少美元外匯準備消耗有關。美國聯準會（Fed）大幅升息，導致美元融資成本與美元匯率雙雙走高，越來越多國家都在留存更多美元外匯準備，用於兌付美元計價公債本息，轉而允許當地企業以人民幣進行貿易融資與貿易結算。

2023 年人民幣國際化報告顯示，約 78.6% 受訪境外工商企業表示，當美元、歐元等國際貨幣流動性較為緊張時，會考慮把人民幣當作融資貨幣，比率較 2021 年提高 7.4 個百分點。

與此同時，71.8% 受訪境外工商企業會優先使用人民幣，作為對華貿易融資貨幣，比重也較 2021 年提升了 3.5 個百分點。

上述股份制銀行跨境業務部門人士認為，這預示著在人民幣國際化進程穩步推進趨勢下，人民幣不再是純粹的跨境貿易結算貨幣，逐漸發揮人民幣融資貨幣功能，成為海外企業融資的新選擇。

國際貨幣基金（IMF）發布的數據顯示，截至 2022 年末，全球央行持有的人民幣準備規模為 2,984 億美元，比率為 2.69%，較 2016 年人民幣剛加入 SDR 時提升了 1.62 個百分點，在主要準備貨幣中排名第五。

據不完全統計，全球至少有 80 個央行或貨幣當局把人民幣納入外匯存底。

中國央行表示，下一階段將以市場驅動、企業自主選擇為基礎，堅持改革開放和互利共贏，統籌發展和安全，有序推進人民幣國際化，推進高品質發展和高水準對外開放。