【量大強漲股整理】IC設計股領漲後，那些股票有機會接棒演出?11月選股的重點為何?

美國股市全數上漲，台股延續反彈走勢，由 (2330-TW) 台積電及 AI 族群領軍，終場上漲 141.71 點，收 16649.36 點，成交量 2706.64 億元。

看一下三大法人: 外資買超 187.88 億元；自營商買超 13.8 億元；投信買超 14.86 億元；三大法人合計買超 216.54 億元。

台股今日開高走高，價量齊揚，收實體紅 K 棒，指數數站回月線、季線，吹起反攻號角，上週五公布的美國非農就業新增 15 萬人低於市場預期 18 萬人，就業市場的降溫，又逢美國聯準會最新會議決議維持利率不變，更是強化聯準會 12 月不會再次升息，且美債殖利率大幅回落，資金重回科技股；台股上次月 K 線連三黑發生在 2020 年的 8、9、10 月，隨後拉出【月線連六紅】，對比台股近期出現月線連三黑，上週還大洗三溫暖，指數還一度跌破萬六，而進入 11 月份後短短四天大漲逾六百點；再觀察融券動向，近期緩步增加到 33.6 萬張，較 10 月中旬增加 3 萬張，大盤有機會醞釀軋空機會；未來 11/10(五)、11/15(三) 前陸續公布 10 月營收 Q3 財報，選前和季底題材等利多，基本面佳財報優異的公司，將是市場聚焦的重點；若持續補量，成交量若擴增到 3500 億元到四千億元，就是攻擊訊號，11 月中旬將重拾上漲動能，多頭不容小覷。

個股部分，(2330-TW) 台積電，走勢強勁，終場以 550 元作收，上漲 1 元；(3008-TW) 大立光，漲 35 元，收 2135 元；

IC 設計以 (2454-TW) 聯發科，表現最爲強勢，上漲 12 元，來到 890 元新高。

佳螢的 VIP 會員領先進場後，828 元公開在經濟日報預告，

帶動 (3228-TW) 金麗科，亮燈漲停；

佳螢早在昨天 11.5 經濟日報就公開預告分享!

AI 伺服器概念以 (6669-TW) 緯穎，表現最強勢，大漲 70 元，收 1760 元

經濟日報佳螢也領先在 11.5 公開預告

【金麗科】+10%【緯穎】+4% 通通驗證佳螢選股冠軍的實力!

(2301-TW) 光寶科、 (2382-TW) 廣達、 (3231-TW) 緯創，都收平盤上；PCB 族群，(5439-TW) 高技，再創波段新高，來到 124.5 元、(3715-TW) 定穎投控 、 (3044-TW) 健鼎，同步走揚。

想持股診斷或詢問盤勢分析

歡迎免費訂閱

股市期皇后 莊佳螢

https://lin.ee/HLNSKCy

IC 設計股【2454 聯發科】

再創新高後

掀起比價效應【3228 金麗科】

亮燈漲停

想知道有機會接棒的股票該留意誰?

未來的選股重點該鎖定那些?

都在影片中分享!!!

今日影音

https://youtu.be/ioP24TokxWY

想持股診斷或詢問盤勢分析

歡迎免費訂閱

股市期皇后 莊佳螢

https://lin.ee/HLNSKCy

11/6 強勢股分享

【上市量大上漲股】

(1449-TW) 佳和

(6133-TW) 金橋

(2421-TW) 建準

(2453-TW) 凌群

(2385-TW) 群光

(6695-TW) 芯鼎

(6412-TW) 群電

(2401-TW) 凌陽

(1809-TW) 中釉

(8210-TW) 勤誠

(2543-TW) 皇昌

11/6 強勢股分享

【上櫃量大上漲股】

(3228-TW) 金麗科

(1815-TW) 富喬

(3548-TW) 兆利

(4167-TW) 松瑞藥

(3176-TW) 基亞

(2743-TW) 山富

(6143-TW) 振曜

(6446-TW) 藥華藥

(3324-TW) 雙鴻

(4908-TW) 前鼎

想持股診斷或詢問盤勢分析

請免費訂閱

股市期皇后 莊佳螢

https://lin.ee/HLNSKCy

莊佳螢分析師:

每日分享盤勢解析跟精選產業個股，讓投資朋友輕鬆追蹤 2023 年年台股操作方向，相關詳細內容請加入 Line@索取，免費提供給您!

股市期皇后 證期雙分析師 莊佳螢

LINE 官方帳號

LINE ID 搜尋: @winner168 (@不可省略)

或是點擊下方網址加入

https://lin.ee/HLNSKCy

Youtube 影音頻道 精彩解盤影片不容錯過!

(記得按讚，訂閱並打開小鈴鐺)

http://yt1.piee.pw/QAHKZ

FB 粉絲團:【股市期皇后】

https://goo.gl/kN2VKT

文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險