〈陸港盤後〉Fed升息近尾聲 10,000點、2,000點都回來了

中國 A 股市場三大指數周一（6 日）收盤齊揚，不僅深證成指收復 10,000 點，創業板指也收復 2,000 點，利多是美國聯準會（Fed）升息可能接近尾聲，且中國新財長藍佛安首度發聲，表示要加快發新增公債，落實化債方案。

滬指周一收盤漲 0.91% 報 3,058.41 點，深成指大漲 2.21% 報 10,071.56 點，創業板指飆漲 3.26% 報 2,032.34 點，兩市成交額合計人民幣 1.0642 兆元，「北向資金」淨流入 52.73 億元。

媒體、券商類股漲幅較大，半導體、地產、醫藥、汽車、保險等族群均走高，網遊、人工智慧（AI）、算力、消費電子類股活躍。

香港恒生指數周一收盤上勁漲 1.71%，報 17,966.59 點，恒生科技指數勁揚 4.09%，報 4,098.58 點。

美國勞工部上周五公布的 10 月就業數據顯示，非農就業人數僅增加 15 萬人，人數比經濟學家預估的 18 萬人少，失業率也上升。

經濟學家表示，美國 10 月就業報告顯示勞動力市場快速冷卻，而失業率升高代表企業裁員增加，可能提高經濟無法「軟著陸」的風險。工資升幅縮小，將減輕通膨壓力，代表年底前 Fed 官員可能不會再升息。

市場現在已完全反應 Fed 會在明年 6 月前首次降息，時間點比就業報告出爐前的 7 月更早，且明年年底前會把利率調降近 100 個基點。

此外，近日藍佛安接受《新華社》採訪時表示，下一步，財政部將繼續貫徹積極財政政策，在提效上下更大功夫，發揮財政政策效能。具體體現在以下三個方面，分別是在支出上持續發力、在政策上強化落實、在運行中嚴防風險。

藍佛安說，將加快推進新增公債發行，提前下達 2024 年度部分新增地方政府債務額度，合理保障地方融資需求。