英特爾季辛格將來台發表演講 聚焦AI發展

英特爾 (INTC-US) 將在周二 (7 日) 舉辦 Intel Innovation Taipei 2023 科技論壇，執行長季辛格親自來台，並發表長達 40 分鐘的主題演講，外界預期，內容將聚焦 AI 技術發展，及英特爾未來在 AI 領域的佈局。

季辛格繼今年 5 月後再度訪台，此次來台除親自發表演說外，也率領英特爾主管進行主題演講。演講主題包括客戶平台解決方案、資料中心與 AI，以及邊緣運算等。

Intel Innovation Taipei 2023 科技論壇，為英特爾亞太暨日本區唯一實體 Intel Innovation 活動，內容為台灣生態系合作廠商量身打造。此外，現場也將展示與台灣生態系夥伴的最新合作成果，包含人工智慧、邊緣運算到雲端、新一代系統與平台、前膽技術等四大主題。

英特爾 9 月發布代號 Meteor Lake 的 Intel Core Ultra 處理器，預計在 12 月 14 日推出，近期更將活動定為「AI Everywhere(AI 無處不在)」。Intel Core Ultra 搭載強大架構的神經網路處理器 (NPU)，提供資料運算以及雲端運算的 AI 工作有更佳的負載能力。

市場推測，季辛格此次來台除有宣傳行銷目的外，也將藉此確保供應鏈產能順暢無虞。