鉅亨速報 - Factset 最新調查：義隆(2458-TW)EPS預估上修至6.64元，預估目標價為146元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對義隆(2458-TW)做出2023年EPS預估：中位數由6.25元上修至6.64元，其中最高估值7.52元，最低估值5.85元，預估目標價為146元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|7.52
|9.08
|8.6
|最低值
|5.85
|7.17
|8.6
|平均值
|6.57
|8.17
|8.6
|中位數
|6.64
|8.08
|8.6
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|12,139,000
|13,860,000
|14,208,000
|最低值
|11,347,000
|12,195,000
|14,208,000
|平均值
|11,637,860
|13,159,860
|14,208,000
|中位數
|11,692,000
|13,250,000
|14,208,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|7.56
|17.64
|11.14
|8.57
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|13,030,484
|18,327,973
|15,099,690
|9,487,977
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2458/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。