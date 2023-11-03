鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯創(3231-TW)EPS預估下修至3.44元，預估目標價為135元

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對緯創(3231-TW)做出2023年EPS預估：中位數由3.47元下修至3.44元，其中最高估值4.85元，最低估值3.04元，預估目標價為135元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|4.85
|10.57
|10.92
|最低值
|3.04
|5.62
|7
|平均值
|3.55
|6.83
|8.58
|中位數
|3.44
|6.41
|7.75
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|934,842,000
|1,099,000,000
|1,220,646,340
|最低值
|859,123,100
|928,549,190
|1,009,954,390
|平均值
|884,227,190
|1,014,169,500
|1,138,279,950
|中位數
|881,130,350
|1,009,266,700
|1,140,336,640
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|4.01
|3.76
|3.1
|2.4
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|984,619,156
|862,082,848
|845,011,844
|878,255,078
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3231/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。