〈能源盤後〉Fed停火了 但加薩尚未止戰 原油4日來首見收高

原油期貨價格周四 (2 日)收高，係因聯準會 (Fed) 決定維持關鍵利率不變後美元走軟，讓油價連跌 3 日後止步。

能源商品價格

12 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 2.02 美元或 2.5%，收每桶 82.46 美元。

1 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 2.22 美元或 2.6%，收每桶 86.85 美元。

12 月交割的汽油期貨價格上漲 2.8%，收每加侖 2.25 美元。

12 月交割的熱燃油期貨價格上漲 2.2%，收每加侖 3.03 美元。

12 月交割的天然氣期貨價格下跌 0.6%，收每百萬 Btu 3.47 美元。

市場驅動力

在 Brent 和 WTI 原油周四收高前，已經連續 3 個交易日收低。

美國基準的 WTI 原油價格周三收在 8 月 28 日以來最低收盤價，10 月跌幅近 11%，抹去 4 周前哈馬斯襲擊以色列南部後的漲幅。Brent 原油周三收在 10 月 6 日（哈馬斯襲擊前最後一個交易日）以來的最低點。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示，油價反彈是因為「市場認為」美國可能已結束升息，但「加薩戰爭仍在繼續」。

市場觀察人士指出，Fed 決定不升息後，美元走疲、美股大漲，以及美國公債殖利率回落。總體而言，全球市場普遍樂觀的交易基調有助於提振原油。

SIA 財富管理公司首席市場策略師 Colin Cieszynski 周四表示，Fed 會議後，美國公債殖利率一直下降，拖累了美元，也消除了石油和其他大宗商品價格的阻力。

分析師繼續關注以哈戰爭，尋找可能涉及伊朗的潛在溢價跡象。以哈戰爭爆發後，推升原油價格，係因市場擔心衝突擴大恐涉及伊朗，導致美國對伊朗實施更嚴厲的石油出口制裁，最糟糕的情況就是伊朗或其代表人物以該地區主要交通樞紐和基礎設施當作威脅。

但因以哈戰爭並未擴大，此後價格有所回落。Trade Nation 高級市場分析師 David Morrison 表示，價格回到戰爭前的水準，表明市場預期衝突不會擴大。

然而，Sevens Report Research 分析報告指出，石油生產、基礎設施或物流這些運作中斷的可能性仍存在。「在雙方停火之前，這種威脅會令空頭心生警惕，從而令市場易受大規模軋空的影響。」

其他能源交易

美國能源資訊局 (EIA) 周四公布，上周 (10/27) 美國天然氣庫存量增加 790 億立方英呎。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預測上周天然氣庫存增加 830 億立方英呎。