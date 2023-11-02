〈能源盤後〉經濟恐放緩 增強供應過剩前景 原油連3日收低

因美國聯準會 (Fed) 維持利率不變，但也保留升息可能性，加上經濟數據引起市場對經濟放緩的擔憂，提高原油供應過剩的可能性，致使原油期貨價格周三 (1 日) 回吐早盤漲幅，最終連續第三個交易日收低。

美國能源情報局 (EIA) 報告顯示，原油供應連續第二周增加，也令油價承壓，同時交易員持續關注以哈戰爭發展。

能源商品價格

12 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 58 美分或 0.7%，收每桶 80.44 美元，為最近月 WTI 原油價格自 8 月 28 日以來最低收盤價。

1 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 39 美分或 0.5%，收每桶 84.63 美元。

12 月交割的汽油期貨價格下跌 1.4%，收每加侖 2.19 美元。

1 月交割的熱燃油期貨價格上漲 2.8%，收每加侖 2.96 美元。

12 月交割的天然氣期貨價格下跌 2.3%，收每百萬 Btu 3.49 美元。

市場驅動力

Fed 發布貨幣政策聲明後不久，油價跌至盤中低點。

Sevens Report Research 聯合編輯 Tyler Richey 認為，Fed 發布決定後油價最初的下跌「似乎是對家庭和企業『財務狀況收緊』一詞的反應」，Fed 增加的措辭意味著中短期內的需求恐受影響。

另外，美國供應管理協會 (ISM) 周三公布的數據顯示，10 月美國製造業活動指數下降 2.3 點至 46.7，為 7 月以來最低水準。

Richey 指出，本周市場收到一連串令人失望的全球經濟數據，因此長期需求預期逐漸減弱，令人益發擔憂現貨市場將在未來幾月或幾季陷入過剩。

但同時，高盛大宗商品分析師周三報告指出，原油市場將繼續收緊，支撐他們「Brent 油價明年 6 月前觸及每桶 100 美元」的預測。然而，他們也認為，閒置產能意味著 Brent 油價不太可能在 2024 年「持續超過」每桶 105 美元價位，這也是他們預期 OPEC 低硫原油現貨價格每桶 80 至 105 美元區間的上限。

高盛分析師認為，「市場在更遠一點的未來可能會變得非常緊繃，但生產率和石油需求趨勢也將是關鍵。」

美國合眾銀行資深投資策略師 Rob Haworth 表示，投資者「擺脫了中東衝突的風險，轉而持續關注市場對全球需求疲軟的情緒」。

供應數據

EIA 公布，上周 (10/27 止) 美國商業原油庫存增加 80 萬桶，為連續第二周庫存增加。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師預期上周原油庫存增加 87 萬桶。美國石油協會周二晚間公布，上周原油庫存增加 130 萬桶。

另外，EIA 數據顯示，汽油供應增加 10 萬桶、餾分油庫存減少 80 萬桶。分析師則預期，汽油產量減少 130 萬桶、餾分油產量減少 170 萬桶。

EIA 也指出，俄克拉荷馬州庫欣 (Nymex 交割樞紐) 原油庫存上周增加 30 萬桶。