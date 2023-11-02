外資回頭買超晶圓代工、面板雙虎 土洋聯手砍開發金1.5萬張

台股今 (2) 日飆漲 358 點，以 16396 點作收，一舉收復 5 日線及月線。其中，外資回頭買超台股，青睞晶圓代工雙雄與面板雙虎，以及多檔 ETF；與投信聯手提款開發金共 1.5 萬張。

三大法人合計買超 214.29 億元，外資轉為買超 162.65 億元，終結連 14 賣、投信買超 27.15 億元、自營商也止步連 5 賣，回頭加碼 24.49 億元。

觀察外資今日操作，買超多檔 ETF，包含復華台灣科技優息 4.4 萬張居冠、國泰 10Y + 金融債 2.3 萬張、元大 AAA 至 A 公司債約 1.1 萬張、中信高評級公司債 9728 張、富邦越南也有 7526 張。

個股方面，外資買超友達近 2.8 萬張、群創則 6885 張；台積電近 1.1 萬張、聯電 7560 張，另外，緯創、中信金、華航等也受到青睞。

外資賣超方面，大砍長榮航 1.6 萬張，開發金 9413 張，電子股則有定穎投控、英業達、致伸、旺宏、華東、技嘉等；ETF 則調節復華富時不動產、元大滬深 300 正 2、中信關鍵半導體。

投信買超前十名分別為長榮航、聯電、旺宏、華新科、正文、裕民、定穎投控、光寶科、欣銓、長榮鋼；賣超前十名依序為開發金、南亞科、廣達、緯創、京元電子、台燿、興農、大聯大、華城、技嘉。