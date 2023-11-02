李克強遺體在北京火化 習近平赴八寶山革命公墓送別

中國國務院前總理李克強的遺體周四（2 日）在北京火化，中共中央總書記習近平等政要赴八寶山革命公墓送別。

據《新華社》報導，周四上午，八寶山革命公墓禮堂莊嚴肅穆，哀樂低迴。正廳上方懸掛著黑底白字的橫幅「沉痛悼念李克強同志」，橫幅下方是李克強的遺像。李克強的遺體安臥在鮮花翠柏叢中，臉上掛著眼鏡，身上覆蓋著鮮紅的中國共產黨黨旗。

上午 9 時許，習近平和夫人彭麗媛，李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等中共高層，在哀樂聲中緩步來到李克強的遺體前肅立默哀，向李克強的遺體三鞠躬，並與李克強親屬一一握手，慰問。

中共前總書記胡錦濤送花圈，對李克強逝世表示哀悼。

為悼念李克強，周四首都天安門、新華門、人民大會堂、外交部，各省、自治區、直轄市黨委和政府所在地，香港特區、澳門特區，各邊境口岸，對外海空港口，中國駐外使領館降半旗致哀。

李克強因突發心臟病，經全力搶救無效，於上周五 0 時 10 分在上海逝世，享壽 68 歲。

李克強的遺體於上周五由專機從上海護送至北京。中共中央在當天晚間發布訃告，表示李克強是久經考驗的忠誠的共產主義戰士，傑出的無產階級革命家、政治家，黨和國家的卓越領導人。

李克強搶救期間和逝世後，習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正、胡錦濤等人前往醫院看望或透過各種形式對李克強同志逝世表示沉痛哀悼，並向親屬表示深切慰問。