巴西央行三度降息2碼 暗示未來還有同樣降幅

巴西央行周三 (1 日) 決議降息 2 碼 (50 個基點)，是連續第三度降 2 碼，並再次暗示未來會議仍會有同樣降幅，但也同時提到新興經濟體正面臨「不利的」外部環境。

巴西央行利率決策委員會 Copom 無異議通過，把 Selic 基準利率降到 12.25%，符合市場預期。政策聲明指出：「如果情況如預期般發展，委員會成員一致預期，未來幾次開會將有同等降幅，並認為這是在通膨減緩 (disinflation) 過程中，保持必要緊縮的適當速度。」

雖然巴西央行預期會持續降息，但聲明中也提及，由於全球展望「不利」，實施貨幣政策時需要保持謹慎。

美國利率可能更高更久的前景，已讓全球流動性收緊，並帶動美元升值，讓巴西等新興市場面臨更大的通膨壓力。

券商 BGC Liquidez 首席策略師 Daniel Cunha 說：「雖然巴西央行預測還會再降 2 碼，但前方可見度似乎降低，對延長這個周期的信心也減少。」

在聲明中，巴西央行提到好幾個國家核心通膨率居高不下，還有以色列和巴勒斯坦爆發通除帶來的地緣政治緊張。

經濟學家擔心全球局勢不確定性，以及左派總統魯拉 (Luiz Inacio Lula da Silva) 能否遵守赤字紀律，因此調整他們對這個寬鬆周期的預期，如今預測，巴西利率將到 2024 年底將降至 9.25%，而非之前的 9%。

魯拉上周表示，巴西政府不需按照之前向國會提議的財政規定、消除明年的基本預算，理由是優先計畫和建設的公共融資更重要。