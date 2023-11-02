〈財報前瞻〉蘋果上季營收估連四跌 市場聚焦本季看法

蘋果 (AAPL-US) 預定周四 (2 日) 美股盤後 (台灣時間周五清晨) 公布最新財報，預估營收將連續四季下滑，不過，分析師更加關注蘋果對本季銷售前景的看法。

華爾街預估，蘋果 2023 會計年度第四季 (7-9 月) 營收將達 892.8 億美元，年減 1%。由於 Q4 涵蓋返校購物季帶來的筆電和平板支出，通常對 Mac 和 iPad 有利，但蘋果曾在 8 月警告，Mac 和 iPad 收入恐以「雙位數」百分比下滑。

分析師預測 Q4 Mac 部門銷售額為 85 億美元，較去年下滑 26%。分析師表示，蘋果接下來可能關注本周才剛發布的更新版 MacBook，新的 M3 晶片可能引起消費者的興趣。

上季財報的一大亮點，預估將落在服務業務方面，市場預測 Q4 服務收入將達 214.2 億美元，年增 11%，有助於抵銷硬體收入的部分疲軟表現。

LSEG 預測蘋果 Q4 業績表現

營收：892.8 億美元

每股盈餘 (EPS)：1.39 美元

Street Account 預測 Q4 各項業務表現

iPhone 收入：440 億美元

iPad 收入：61.4 億美元

Mac 營收：85 億美元

其他產品：94 億美元

服務收入：214.2 億美元

(圖: REUTERS/TPG)

除了上季表現以外，市場更想了解蘋果對本季的看法為何。由於年底購物季的緣故，第一季 (10-12 月) 通常是蘋果銷售動能最強大的一季。自 2020 年以來，該公司一直都沒有給出官方財測，但財務長梅斯特里 (Luca Maestri) 經常會在電話會議上提出一些數據，向分析師解釋他對公司前景的看法。

市場還將關注與 iPhone 15 系列需求有關的任何線索。目前分析師預期，蘋果會計年度第一季 (10-12 月) 營收將達 1229.7 億美元，年增 5%，為全年最高。

摩根士丹利分析師 Erik Woodring 表示，對蘋果來說，12 月季度有四個不利因素，包含與去年的差距、強勢美元、iPhone 供應問題以及消費支出保守。

摩根大通分析師 Samik Chatterjee 本周稍早於報告寫道：「近日人們對中國 iPhone 15 系列需求下滑與全球消費者支出疲軟的擔憂加劇，使蘋果的股價面臨更多挑戰。」

中國市場競爭加劇

市場研究機構一項數據顯示，今年 iPhone 15 在中國的銷售量，較前一代同期銷售明顯下滑。華爾街分析師擔心，華為加入戰局可能削弱 iPhone 在中國市場的競爭力，並反映在蘋果對未來的展望中。

然而，對蘋果來說，華為的競爭究竟是暫時還是永久性因素，分析師各有不同看法。

Oppenheimer 分析師 Martin Yang 認為，從數據來看，來自華為的競爭威脅，明年可能為蘋果帶來阻力，不過，因 Mate 60 系列的晶片組明顯較為落後，華為帶來的壓力將會是短暫且溫和的。

另一方面，中國禁止政府機構官員在公務上使用 iPhone 和其他外國設備的報導，也被視為對 iPhone 在中國市占率不利的因素。

全球 iPhone 銷售

除了中國市場，華爾街也密切關注 iPhone 在其他地區的銷售表現。巴克萊分析師 Tim Long 認為，需求疲軟加上換機周期延長，導致 iPhone 15 銷售表現不如預期。

此外，部分 iPhone 機型供應受限，尤其是高階的且價格更貴的 iPhone 15 Pro，可能使部分銷售從 12 月季度延後至 1 月季度。

摩根士丹利分析師 Woodring 說，因 iPhone 供應短缺和消費者支出不平衡，他對對蘋果本季看法更加謹慎，蘋果給出的營收預測區間，可能落後於普遍預期。