〈貴金屬盤後〉Fed宣布鷹派暫停升息 黃金期貨收黑後小漲

黃金期貨周三 (1 日) 收黑，但電子盤交易時段微幅上揚，聯準會 (Fed) 宣布基準利率不變，但保留未來升息可能性，讓金價狹幅震盪。

12 月交割的紐約黃金期貨收盤下跌 6.80 美元或 0.3%，報每盎司 1987.50 美元。

Fed 發布聲明不久後的電子盤交易時段，上漲至每盎司 1988.90 美元。

黃金現貨價下滑 0.3%，報每盎司 1976.39 美元。

Fed 周三一如市場預期，維持利率目標區間在 5.25-5.50% 的 22 年糕點，但保留日後升息的選項。聲明中坦承美國經濟意外強勁，不過也提及對金融情勢趨緊的擔憂。

渣打銀行分析師 Suki Copper 說：「雖然在 Fed 會議過後，總經方面的陰影 (包括美元持續強勢、對利率更高更久的預期、通膨壓力減緩) 仍存在，但地緣政治溢價或多或少幫助抵銷了一些。」

Fed 主席鮑爾並表示，此刻並未考慮降息。

GoldSeek.com 總裁 Peter Spina 認為，Fed 雖然沒有升息，但因為提高經濟成長預估，顯得略為鷹派。美國強勁的勞動力和通膨數據，將支持 Fed 一直以來向外界溝通的說法，也就是「高利率將持續更長一段時間」。

他還說，Fed 在聲明中提到金融情勢趨緊是個風險，對黃金可能被視為利空。

黃金本周曾突破每盎司 2000 美元，隨後小幅拉回。但拜以哈衝突之次，黃金 10 月仍累計上漲逾 7%。

Fed 決議宣布後，美元維持升勢，10 年期美債殖利率下降到兩周低點。

交易員加碼押注 Fed 已經完成升息，並將於明年 6 月以前開始降息。對不孳息的黃金來說，升息代表持有黃金的機會成本較高，因而不利價格。

道明證券大宗商品策略主管 Bart Melek 說：「綜合幾個因素，包括利率最終走低、美元走軟和強勁的官方買盤，黃金長期應該能獲得支撐。」

美國預定周五公布 10 月非農就業報告，是投資人本周關注的另一個經濟數據。